Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»

Известный в прошлом боксер Рой Джонс считает Теренса Кроуфорда лучшим боксером, чем Флойд Мейвезер.

«Это не очень хороший бой. Если Мейвезер не сможет поймать его в начале первого раунда и нокаутировать, бой закончится. Кроуфорд жесток. Он как собака. Ему все равно на все.

Они сказали, что Теренс не может продавать стадионы. Они пытались опорочить его имя и сказали, что он не может продавать билеты.

Вот почему он выходил на ринг с кем угодно — чтобы доказать, что он один из лучших. Это то, что люди ценят — доказать, что ты один из лучших, а не манипулировать, чтобы драться с самыми известными боксерами в нужный момент», — сказал Джонс.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

