Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери мегафайта Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн отреагировал на критику в сторону рефери поединка, который, по мнению многих, украл нокаут в украинского боксера в 9-м раунде.

«На самом деле многие люди не знают правила о канатах. Когда канаты мешают вам упасть – это есть фактический нокдаун. Я считаю, что рефери правильно сработал в этой ситуации. В бою за титул абсолютного чемпиона мира он проделал хорошую работу. Единственной его ошибкой в этом поединке было то, что он медленно отсчитывал нокдаун», – сказал Хирн.

sport.ua