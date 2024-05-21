Бавария интересуется защитником Тоттенхэма

Об этом сообщает Kicker

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В течение этого сезона к мюнхенскому клубу присоединились двое игроков "Тоттенхэма" — Гарри Кейн и Эрик Дайер. Нападающий продемонстрировал прекрасную результативность за новый клуб, в то время, как защитник постепенно смог вытеснить из основы Дайота Упамекано. Теперь "Бавария" снова нацелилась на игрока "шпор".

Речь идет об Эмерсоне Рояле, который в этом сезоне потерял место в основе. Когда бразилец выходил на поле, то его игра была достаточно нестабильна, несмотря на то, что он частично играл не на своей позиции. "Шпоры" готовы отпустить правого защитника за сумму около 29 млн евро. Также мюнхенцы должны выдержать конкуренцию со стороны других клубов, поскольку они также заинтересованы в услугах бразильца.

Добавим, что Эмерсон Роял в этом сезоне провел 24 матча и отметился одним забитым мячом.

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