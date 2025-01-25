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Футбол

Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Игра лидера – смотреть онлайн трансляцию матча

Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

    • После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.

    Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    10.50 6.20 1.27 Узнать больше

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    • Чемпионат Испании, 21-й тур

    25 января 2025. Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"

    "Вальядолид" 22:00 "Реал" Мадрид

    Текстовая трансляция – UA-Футбол

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Телетрансляція матчу Вальядолід – Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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