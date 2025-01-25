Три представителя Украины получат денежные гранты от Международной федерации тенниса

Украинские теннисисты вошли в программу Grand Slam Player Development



17-летняя Елизавета Котляр, 16-летний Никита Белозерцев и 14-летняя Полина Скляр стали участниками ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam. В целом в список попали 56 игроков.

В рамках поддержки Котляр, Белозерцев и Скляр получат гранты размером $25,000. Эти деньги украинцы смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.).

Ранее в данную программу входили чемпионы “мэйджоров” Елена Рыбакина, Симона Халеп и Елена Остапенко, а также Онс Жабер и Каспер Рууд, которые играли в финалах соревнований Grand Slam. С момента основания программы в 1986 году на развитие игроков было выделено более 62 млн. долларов.

Отметим, что Елизавета Котляр во второй раз становится участницей программы Grand Slam Player Development. В 2023 году ей также выделяли грант размером $25,000.

Гранты размером $25,000 также получили чемпионы юниорских турниров Grand Slam предыдущих лет Александра Эала, Виктория Хименес Касинцева, Николай Будков Кьер, Дино Прижмич и Рэй Сакамото. В этот список попал и 98-й номер рейтинга ATP Хамад Меджедович.

Победитель Молодёжного Итогового турнира ATP Жуан Фонсека из Бразилии, который в этом месяце сотворил сенсацию на Australian Open, обыграв девятую ракетку мира Андрея Рублёва, и 14-летняя китаянка Сунь Синьрань стали обладателями грантов размером $50,000.



Фото: USTA.

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