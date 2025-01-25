Haas не будет работать в аэродинамической трубе Toyota

В октябре прошлого года Haas F1 объявила о начале технического сотрудничества с Toyota Gazoo Racing, но при этом американская команда не планирует использовать аэродинамическую трубу Toyota Motorsport в Кёльне, а продолжит работать с Ferrari.

«В обозримом будущем мы не планируем прекращать работать в аэродинамической трубе в Маранелло, – объяснил Айо Комацу, руководитель Haas F1. – Это взаимовыгодная ситуация, ведь Ferrari и мы выступаем в одном чемпионате. И если в ходе аэродинамических исследований возникают какие-то сложности, например, связанные с действующим техническим регламентом, на основе которого создаются машины этого поколения, специалисты Ferrari могут провести свои изыскания и разобраться с этой проблемой.

Так что мы можем воспользоваться их решением, и нам не надо будет проводить такие исследования самим. Поэтому я не вижу смысла в том, чтобы перестать использовать эту современную аэродинамическую трубу и переключиться на работу с Toyota.

Сейчас их трубу в Кёльне ни одна из команд Ф1 не использует, там работает только Andretti, но она пока не участвует в чемпионате».

Команда Haas дебютировала в Формуле 1 в 2016 году и с Ferrari она сотрудничает с самого начала, а в Маранелло базируется одно из её подразделений в дополнение двум другим базам, расположенным в США и Великобритании.

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