Российский супертяжеловес Александр Поветкин вляпался в допинговый скандал.
Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало Поветкина на четыре года из-за употребления остарина в 2014 году. Начиная с 2014 года все результаты боксера будут аннулированы. Дисквалификация продлится до 20 октября 2028 года.
Это не первая ситуация, когда Поветкин попался на допинге. Его уже отстраняли дважды.
В 2013 году Владимир Кличко деклассировал Поветкина в московии, разбив его единогласным решением судей.