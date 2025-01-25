Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поветкин

Российский супертяжеловес Александр Поветкин вляпался в допинговый скандал.

Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало Поветкина на четыре года из-за употребления остарина в 2014 году. Начиная с 2014 года все результаты боксера будут аннулированы. Дисквалификация продлится до 20 октября 2028 года.

Это не первая ситуация, когда Поветкин попался на допинге. Его уже отстраняли дважды.

В 2013 году Владимир Кличко деклассировал Поветкина в московии, разбив его единогласным решением судей.

sport.ua