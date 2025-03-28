Ф3: Рафаэль Камара быстрее всех в последний день тестов

Сегодня в Бахрейне завершились тесты Формулы 3, и в их заключительный день быстрее всех был Рафаэль Камара, бразильский гонщик Trident, лидирующий и в личном зачёте молодёжной серии после первого этапа сезона.

Причём именно он поднимался на первую строчку протокола в обеих сессиях пятницы, а также показал лучшее время тестов – 1:48,252. Это ему удалось под конец утренней сессии, а во второй половине дня он был не намного медленнее – 1:48,673.

Только Камара был стабильно быстрым и утром, когда команды Формулы 3 проводили имитацию квалификации, и днём, тогда как в первой сессии на вторую строчку поднялся Тим Трамниц, выступающий за MP Motorsport, а замкнул первую тройку финн Туукка Тапонен, гонщик ART Grand Prix.

Во второй сессии пятницы гонщики в основном работали на длинных сериях кругов, но под конец дня вновь занялись отработкой квалификационного темпа, и в тройке лучших, кроме Камары, оказались Каллум Вуазен, представитель Rodin Motorsport, и его напарник Луис Шарп. Оба уступили бразильцу по несколько десятых, но всё-таки меньше секунды.

Второй этап сезона пройдёт на этой трассе 11-13 апреля.

Обобщённые результаты последнего дня тестов

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Р.Камара Trident 1:48.252 – 65 2. Т.Трамниц MP Motorsport 1:48.338 +0.086 74 3. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:48.406 +0.154 78 4. А.Джусти MP Motorsport 1:48.409 +0.157 73 5. Н.Стромстед Trident 1:48.428 +0.176 82 6. Н.Лакорте DAMS 1:48.505 +0.253 59 7. Н.Цолов Campos Racing 1:48.567 +0.315 67 8. Ф.Слейтер AIX Racing 1:48.623 +0.371 61 9. К.Хо DAMS 1:48.624 +0.372 60 10. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:48.680 +0.428 75 11. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:48.720 +0.468 60 12. М.Боя Campos Racing 1:48.740 +0.488 65 13. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:48.825 +0.573 53 14. М.Стенсхорн Hitech 1:48.853 +0.601 81 15. Ч.Вурц Trident 1:48.864 +0.612 66 16. Н.Леон Prema Racing 1:48.897 +0.645 74 17. Ж.Си Hitech 1:48.926 +0.674 77 18. У.Угочукву Prema Racing 1:48.965 +0.713 70 19. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:49.001 +0.749 84 20. Н.Маринанджели AIX Racing 1:49.070 +0.818 60 21. Р.Билински Rodin Motorsport 1:49.090 +0.838 74 22. Д.Уортон ART Grand Prix 1:49.104 +0.852 66 23. Д.Дюфек Hitech 1:49.110 +0.858 78 24. Б.дель Пинo MP Motorsport 1:49.153 +0.901 73 25. Б.Бадоер Prema Racing 1:49.163 +0.911 76 26. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:49.167 +0.915 64 27. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:49.251 +0.999 84 28. Х.Сагрера AIX Racing 1:49.307 +1.055 62 29. М.Загазета DAMS 1:49.392 +1.140 55 30. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:49.609 +1.357 76

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