Ф3: Рафаэль Камара быстрее всех в последний день тестов

Сегодня в Бахрейне завершились тесты Формулы 3, и в их заключительный день быстрее всех был Рафаэль Камара, бразильский гонщик Trident, лидирующий и в личном зачёте молодёжной серии после первого этапа сезона.
Причём именно он поднимался на первую строчку протокола в обеих сессиях пятницы, а также показал лучшее время тестов – 1:48,252. Это ему удалось под конец утренней сессии, а во второй половине дня он был не намного медленнее – 1:48,673.
Только Камара был стабильно быстрым и утром, когда команды Формулы 3 проводили имитацию квалификации, и днём, тогда как в первой сессии на вторую строчку поднялся Тим Трамниц, выступающий за MP Motorsport, а замкнул первую тройку финн Туукка Тапонен, гонщик ART Grand Prix.
Во второй сессии пятницы гонщики в основном работали на длинных сериях кругов, но под конец дня вновь занялись отработкой квалификационного темпа, и в тройке лучших, кроме Камары, оказались Каллум Вуазен, представитель Rodin Motorsport, и его напарник Луис Шарп. Оба уступили бразильцу по несколько десятых, но всё-таки меньше секунды.
Второй этап сезона пройдёт на этой трассе 11-13 апреля.
Обобщённые результаты последнего дня тестов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Р.Камара
|Trident
|1:48.252
|–
|65
|2. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:48.338
|+0.086
|74
|3. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:48.406
|+0.154
|78
|4. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:48.409
|+0.157
|73
|5. Н.Стромстед
|Trident
|1:48.428
|+0.176
|82
|6. Н.Лакорте
|DAMS
|1:48.505
|+0.253
|59
|7. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:48.567
|+0.315
|67
|8. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|1:48.623
|+0.371
|61
|9. К.Хо
|DAMS
|1:48.624
|+0.372
|60
|10. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:48.680
|+0.428
|75
|11. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:48.720
|+0.468
|60
|12. М.Боя
|Campos Racing
|1:48.740
|+0.488
|65
|13. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:48.825
|+0.573
|53
|14. М.Стенсхорн
|Hitech
|1:48.853
|+0.601
|81
|15. Ч.Вурц
|Trident
|1:48.864
|+0.612
|66
|16. Н.Леон
|Prema Racing
|1:48.897
|+0.645
|74
|17. Ж.Си
|Hitech
|1:48.926
|+0.674
|77
|18. У.Угочукву
|Prema Racing
|1:48.965
|+0.713
|70
|19. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:49.001
|+0.749
|84
|20. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:49.070
|+0.818
|60
|21. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:49.090
|+0.838
|74
|22. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:49.104
|+0.852
|66
|23. Д.Дюфек
|Hitech
|1:49.110
|+0.858
|78
|24. Б.дель Пинo
|MP Motorsport
|1:49.153
|+0.901
|73
|25. Б.Бадоер
|Prema Racing
|1:49.163
|+0.911
|76
|26. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:49.167
|+0.915
|64
|27. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:49.251
|+0.999
|84
|28. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:49.307
|+1.055
|62
|29. М.Загазета
|DAMS
|1:49.392
|+1.140
|55
|30. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:49.609
|+1.357
|76