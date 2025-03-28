Льюис нокаутировал соперника за 95 секунд, потому что очень хотел в туалет

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис вспомнил курьезный случай перед боем с польским боксером Анджеем Голотой, который состоялся в 1997 году. Тогда звездный Льюис нокаутировал своего соперника за 95 секунд.

«Моя мама всегда готовила мне обед перед боем, и на этот раз она сделала еду с разными специями. Мне стало некомфортно, будто мой живот как-то странно шевелится, поэтому я сказал: «Мама, а ты какой перец использовала?». Она говорит: «О, я не могла найти шотландский перец, поэтому я использовала другой, хабанеро».

Я не знал, что делать: туалет или идти на ринг. Но я пошел на бой. Я сказал себе: «Лучше мне быстрее избавиться от него, чтобы я мог пойти в туалет». Я вышел на ринг. Он как-то странно посмотрел на меня. Я подумал: «На кого ты смотришь?». Это меня нервничало, как и перец. Я бросился на него, бросил несколько комбинаций, и он не удержался», – заявил Леннокс.

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sport.ua