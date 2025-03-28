Новак Джокович – о сотрудничестве с Энди Марреем: “Это все еще кажется нереальным”

Сербский теннисист поделился своими впечатлениями от работы с Энди Марреем в роли своего тренера



“Мы разделяли одну сцену, так сказать, и были в Туре очень долго, знаем друг друга 20-25 лет еще с юниорских времен”, – сказал Джокович.

“Но когда ты соперник, взаимодействие не такое тесное. Когда мы ждали возобновления матчей после дождя, у нас был очень интересный разговор. Я всегда глубоко уважал Энди как игрока, но теперь еще больше – как человека. Он замечательный парень, и я очень благодарен, что он хочет, чтобы у меня все получалось на корте.

Это всё ещё кажется нереальным – один из моих самых больших соперников теперь мой тренер, и он подбадривает меня, находится в моем боксе. Иногда я щипаю себя и спрашиваю: ‘Это реально? Или это сон? Но это здорово. Мы стараемся получить максимум от наших отношений как игрока и тренера, а также качественно проводим время вместе.

Майами пока складывается хорошо. Мы приехали сюда пораньше, почти за неделю до начала турнира. Играли в гольф, ужинали вместе и просто наслаждаемся процессом”.



Фото: Getty Images.

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