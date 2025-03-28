Тимофеенко и Конев вошли в символическую сборную регулярного чемпионата Суперлиги

Также в пятерке – Павел Буренко, Михаил Бублик и Андрей Агафонов

Стала известна символическая пятерка лучших игроков регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25. В голосовании приняли участие тренеры команд-участниц, а также представители Федерации баскетбола Украины.

В пятерку вошли два игрока Днепра — Владимир Конев и Станислав Тимофеенко. Также в сборной — центровой Мавп Андрей Агафонов, который стал самым эффективным игроком регулярного сезона.

Символическая сборная регулярного сезона Суперлиги-2024/25

Павел Буренко (Киев-Баскет) — 22 матча, 17.7 очка, 3.9 передачи, 3.2 подбора (РЭ 13.0) Михаил Бублик (Кривбасс) — 28 матчей, 20.3 очка, 4.3 подбора, 3.0 передачи, 1.6 перехвата (РЭ 15.0) Владимир Конев (Днепр) — 26 матчей, 11.7 очка, 5.7 подбора, 4.0 передачи (РЭ 16.0) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 28 матчей, 15.0 очка, 6.4 подборов, 2.7 передачи (РЭ 18.0) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 27 матчей, 14.6 очка, 8.1 подбора, 3.4 передачи (РЭ 21.0)

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Днепр стал победителем регулярного чемпионата, выиграв все 28 матчей. В четвертьфинале команда Владимира Коваля сыграет с Прикарпатьем-Говерлой.

Первый матчи плей-офф пройдут 1-2 апреля, ответные встречи 1/4 финала намечены на 4-6 апреля. Каждая серия, как и в прошлом сезоне, будет длиться до двух побед одной из команд.

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