Усього два слова. Леброн лаконічно описав спаринг, в якому США ледве не програли Австралії

15 липня збірна США з баскетболу провела перший товариський спаринг в рамках міні-турніру в Абу-Дабі. Їхнім опонентом стала команда Австралії, яка нав’язала серйозну боротьбу статусним суперникам. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 98:92 на користь Дрім-тім.
Після матчу лідер колективу коротко описав складну зустріч дорогою до роздягальні. Королю вистачило двох слів:
Наступну гру збірна США проведе 17 липня проти команди Сербії, яка стала срібним призером останнього чемпіонату світу.
Фото/відео: NBA / Basketball Australia