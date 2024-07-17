Усього два слова. Леброн лаконічно описав спаринг, в якому США ледве не програли Австралії

15 липня збірна США з баскетболу провела перший товариський спаринг в рамках міні-турніру в Абу-Дабі. Їхнім опонентом стала команда Австралії, яка нав’язала серйозну боротьбу статусним суперникам. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 98:92 на користь Дрім-тім.

Після матчу лідер колективу коротко описав складну зустріч дорогою до роздягальні. Королю вистачило двох слів:

Наступну гру збірна США проведе 17 липня проти команди Сербії, яка стала срібним призером останнього чемпіонату світу.

Фото/відео: NBA / Basketball Australia

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