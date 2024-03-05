НБА. Сакраменто уступил Чикаго Буллз, Лэнь набрал четыре очка

Лейкерс одолел Оклахому, Милуоки справился с Клипперс, Миннесота обыграла Портленд

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей.

Сакраменто на своей площадке уступил Чикаго — 109:113. Буллз за последнюю четверть отыграли отставание в 14 очков. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь получил почти 10 минут игрового времени, набрал четыре очка, совершил четыре подбора и два блок-шота.

Вашингтон, худшая команда лиги, потерпел 15-е поражение подряд и 52-е в 69 матчах.

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс – Мемфис Гриззлис – 102:106 (31:29, 21:24, 25:27, 25:26)

Милуоки Бакс – Лос-Анджелес Клипперс – 113:106 (25:35, 23:20, 25:26, 40:25)

Миннесота Тимбервулвз – Портленд Трэйл Блэйзерс – 119:114 (28:26, 27:22, 33:34, 31:32)

Юта Джаз – Вашингтон Уизардс – 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)

Сакраменто Кингз – Чикаго Буллз – 109:113 (36:22, 20:27, 35:28, 18:36)

Лос-Анджелес Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер – 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32)

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