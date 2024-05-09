Коли-небудь задумувалися, яке найпопулярніше прізвище в НБА? Лише Браунів у лізі цілих вісім

Дивлячись матчі НБА, глядачі часто зустрічають різних гравців з однаковими прізвищами. Подекуди однакові не лише прізвища, а й імена, наприклад, «Оклахома» має у ростері відразу двох Джейленів Вільямсів.
Це звичайна історія для професійних ліг у Штатах. Коли у чемпіонаті грає не одна сотня представників США, то повторення прізвищ не уникнути.
Порахували, яке найпопулярніше прізвище у лізі. Вибірка за баскетболістів, які грали в НБА-2023/24:
🔹 Джонсон – 6
🔹 Грін – 7
🔹 Сміт – 7
🔹 Джексон – 7
🔹 Браун – 8
🔹 Джонс – 8
🔹 Вільямс – 13
Фото: Sports Illustrated