Коли-небудь задумувалися, яке найпопулярніше прізвище в НБА? Лише Браунів у лізі цілих вісім

Дивлячись матчі НБА, глядачі часто зустрічають різних гравців з однаковими прізвищами. Подекуди однакові не лише прізвища, а й імена, наприклад, «Оклахома» має у ростері відразу двох Джейленів Вільямсів.

Це звичайна історія для професійних ліг у Штатах. Коли у чемпіонаті грає не одна сотня представників США, то повторення прізвищ не уникнути.

Порахували, яке найпопулярніше прізвище у лізі. Вибірка за баскетболістів, які грали в НБА-2023/24:

🔹 Джонсон – 6

🔹 Грін – 7

🔹 Сміт – 7

🔹 Джексон – 7

🔹 Браун – 8

🔹 Джонс – 8

🔹 Вільямс – 13

Фото: Sports Illustrated

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