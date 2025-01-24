Днепр сыграет с Черкасскими Мавпами, а Харьковские Соколы — с БК Ровно в полуфиналах Кубка Украины Favbet

Финал четырех состоится в Днепре 1 и 2 марта

В Киеве состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка Украины-2024/25 Favbet по баскетболу.

В полуфинальных матчах Днепр сыграет с Черкасскими Мавпами, а Харьковские Соколы сразятся с БК Ровно. Финал четырех, как стало известно накануне, пройдет в Днепре, на площадке ДК «Шинник» 1 и 2 марта 2025 года.

Напомним, Днепр пробился в Финал четырех благодаря разгромной победе над Киев-Баскетом, а БК Ровно — благодаря успеху в противостоянии со Старым Луцком. Черкасские Мавпы тогда же, 1 декабря, дома уступили Харьковским Соколам (58:61), однако также получили путевку в следующую стадию — как «лаки лузер», проигравший свой матч 1/4 финала с наименьшим счетом.

Действующим обладателем Кубка Украины является Днепр (также — действующий чемпион). В 2024 году днепряне в финальной встрече в Киеве обыграли Прометей.

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