СМИ: Федерация тенниса Австралии предостерегала Коккинакиса относительно выступления на турнире «Газпрома», но он все равно поехал в россию

Издание The Sydney Morning Herald исследовало участие австралийского теннисиста в показательном турнире в Санкт-Петербурге



Чемпион парного Australian Open-2022 Танаси Коккинакис стал одним из немногих иностранных игроков на выставочном командном турнире «Кубок Северной Пальмиры» в России в ноябре-декабре прошлого года.

Как пишет журналист Крис Барретт, был направлен запрос в их Министерство иностранных дел и торговли относительно участия Танаси Коккинакиса в турнире, спонсором которого является компания «Газпром», на которую в Австралии наложены финансовые санкции.

«Австралийские законы о санкциях применяются ко всем видам деятельности в Австралии и вне ее территории ко всем видам деятельности австралийских физических и юридических лиц за рубежом, – ответил представитель министерства. – Ожидается, что австралийские организации будут проводить надлежащую проверку, прежде чем начинать действия, которые таким образом могут нарушать законы Австралии о санкциях. Мы не комментируем публично вопрос их соблюдения [согласования действий согласно этим санкциям]». В издании подчеркивают, что это заявление не означает, что Коккинакис нарушил санкционное законодательство.

Антон Моисеенко, эксперт по вопросам санкций Австралийского национального университета, сказал, что для того, чтобы существовал риск нарушения санкций, платеж должен быть осуществлен лицом или организацией, внесенной в черный список, а также другие факторы (например, осведомленность лица с санкционным режимом Австралии). Пока нет никаких предположений, что такое нарушение произошло. В общем, австралийцам не запрещено ездить в россию, но правительство рекомендует не посещать эту страну из-за опасности произвольных арестов и задержаний, а тем гражданам Австралии, которые уже там находятся, рекомендуется немедленно уехать.

По словам источника в Tennis Australia, деньги, которые Коккинакис получил в качестве гонорара за выступление в Санкт-Петербурге, поступили не из россии. Какую сумму получил спортсмен журналистам неизвестно. Тем не менее, в издании отмечают, как в комментарии после своей стартовой победы в Мельбурне Коккинакис сказал следующее: «К сожалению, [в] ATP [туре] иногда, если ты попадаешь в полуфинал турнира серии 250, ты не получаешь столько, сколько получил бы, играя на выставочном турнире». Полуфиналисты турнира ATP 250 в этом месяце в Брисбене получили чуть более 33 тысяч долларов США призовых.

Журналист Крис Баррет вспомнил недавнюю историю об австралийском добровольце, жителе Мельбурна Оскаре Дженкинсе, который воевал за Украину и попал в плен к российским солдатам. По некоторой информации, Дженкинс мог быть убит после жестоких пыток. Журналист также процитировал Танаси Коккинакиса, который в Санкт-Петербурге сказал, что «здесь все такие милые», а люди – «прекрасные».

«Очень обидно видеть, как австралийский теннисист едет в россию за деньгами на турнире, спонсором которого является государственное предприятие, чьи доходы идут на производство оружия для войны против Украины», – заявил в комментарии Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. «Им нужны эти частные турниры, чтобы продемонстрировать, что «у нас есть участники со всего мира». россия использует возможности, чтобы продемонстрировать своему народу, что «на самом деле мы не изолированы, видите, к нам приезжают люди из Европы, из Австралии, так что все хорошо», поэтому они также используют это для своих внутренних пропагандистских целей».

За участие в выставочном турнире в россии перед началом австралийской серии Коккинакиса раскритиковал бывший чемпион в парном разряде Тодд Вудбридж. Он поставил под сомнение правильность такой подготовки после того, как Танаси снялся с турнира в Аделаиде из-за травмы плеча. Теннисист ответил, что после многих лет неудач из-за травмы он «пытается зарабатывать на жизнь», как и Вудбридж, который является теннисным комментатором и ведущим на телеканале Nine». Он также добавил: «Иногда ты [должен] взвешивать свои возможности, пытаясь сделать то, что лучше всего для твоей карьеры, лучше всего для рейтинга».



Известно, что менеджментом теннисиста занимается специальный отдел при Федерации тенниса Австралии, и, – как понимают в издании – «организация настоятельно рекомендовала ему не играть в россии». Менеджер Коккинакиса, Фрейзер Райт, руководитель отдела менеджмента игроков Tennis Australia, не ответил на запрос о комментарии.

В своем заявлении Tennis Australia не ссылается конкретно на Коккинакиса, но призывает игроков не принимать предложения сыграть в россии.

«В течение нескольких лет Tennis Australia публично и частным образом поддерживала украинских спортсменов, а также стремилась и придерживалась политики и рекомендаций федерального правительства в отношении России. Эта поддержка и соблюдение политики продолжаются. Мы советуем спортсменам не участвовать в соревнованиях в России и ведем постоянные переговоры с Министерством иностранных дел по предоставлению игрокам информации о потенциальных последствиях бизнес-деятельности в этой стране».

Представитель ATP заявил, что организация не накладывает ограничений на выставочные турниры в межсезонье, поскольку игроки являются независимыми подрядчиками и могут выбирать, где им соревноваться.



btu.org.ua