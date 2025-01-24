Connect with us
Футбол

Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб

Густаво в свое время попылил в Украине

Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб

Фото: SD Eibar

    • 33-летний аргентинский (с украинскими корнями) форвард Густаво Бланко Лещук досрочно покинул иранский "Эстегляль".

    Читайте такжеЭйбар выкупил контракт экс-форварда Шахтера и Карпат

    Футболист договорился с клубом о досрочном расторжении контракта и покинул "Эстегляль" на правах свободного агента.

    Отметим, что Бланко Лещук выступал за "Эстегляль" с августа 2023 года, сыграл за команду 42 официальных матча, отличившись 7 гола и 1 результативной передачей.

    В Украине Бланко-Лещук известен по игре за "Карпаты", после чего полтора сезона выступал за "Шахтер".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis