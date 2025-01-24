«Его плохо знают в Украине». Эксперт назвал тех, кто может победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Генеральный менеджер Top Boxing Generation Владислав Елисеев назвал двух боксеров, которые могут одолеть чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика:

– Вы сказали, что никто сейчас в мире не может одолеть Усика. Но давайте все же выделим кого-то, у кого есть наибольшие шансы это сделать.

– Есть такой парень, которого очень плохо знают в Украине и почему-то он в тени все время. Но он очень опасен, просто зверюга – Мартин Баколе. Он действительно опасен, и мне нравится его очень грамотный бокс. Не такой, как у Александра, но это очень крутой парень.

Второй – Джей Опетая. Он сейчас чемпион мира в крузервейте, и Эдди Хирн говорил, что наша цель сейчас – объединить пояса в крузервейте, а затем идти на Усика в хевивейте. Я бы с удовольствием посмотрел это сражение. Для Александра есть риски с Опетаей, но они не очень велики, мне кажется. Самым опасным все же назвал бы Мартина Баколе.

– Эди Хирн сказал, что единственный, кто может победить Усика – это именно Опетая. Он действительно так страшен, как его рисуют?

– Да, это правда. Он очень крут, очень умен. У него все скилы на самом высоком уровне, в том числе психология, что тоже очень важно. У него статистика 27–0, так что это действительно очень топовый боец. Но я все равно не вижу, что он что-то с Александром может сделать, – рассказал Елисеев.

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sport.ua