В Mattel представили коллекцию Формулы 1

В прошлом году Формула 1 и компания Mattel объявили о новом глобальном партнерстве, в рамках которого создаётся тематическая продукция игрушек Hot Wheels в масштабе 1:64. Сегодня компания представила коллекцию машинок Формулы 1 в цветах сезона 2024 года.

В коллекции представлены восемь команд, за исключением Ferrari и Aston Martin. Помимо самих машинок выпущены несколько видов игровых наборов, а также Premium-модели, которые более точно воспроизводят раскраску, номера пилотов и шины, а корпус и шасси сделано из металла.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1: «Приятно видеть, как коллекция Hot Wheels Formula 1 поступает на полки магазинов по всему миру. Мы хотим пробудить у болельщиков страсть к гонкам, и эти великолепные и искусно спроектированные машинки позволят им ощутить драматизм и волнение Формулы 1 дома на своей ладони».

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