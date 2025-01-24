Тренер Янника Синнера: “Ему всего 23 года, но иногда кажется, что он намного старше и мудрее нас”

Австралийский специалист Даррен Кэхилл поделился своими эмоциями после выхода своего подопечного Янника Синнера в финал Australian Open



О защите титула в Мельбурне

“Я думаю, что вернуться и защищать титул Grand Slam впервые в карьере – это всегда непросто. У него были определенные трудности, но мы очень гордимся тем, как он себя проявил, как на корте, так и вне его. Борьба, стойкость, которые он демонстрирует… Ему всего 23 года, но иногда кажется, что он намного старше и мудрее нас. Это невероятный молодой человек. Для нас не удивительно видеть его в финале снова. Его уровень игры уже давно на очень высоком уровне, но здесь, в Австралии, он играет еще лучше. Ему нравится играть в Австралии.”

О победе над Шелтоном в полуфинале

“У Янника было много работы. Он играл против теннисиста, которого в будущем мы будем чаще видеть на второй неделе “мэйджора”, или даже в полуфиналах или финалах. Возможно, он когда-то выиграет и несколько таких турниров. Каждый раз, когда мы видим Бена, он становится все лучше. Поэтому мы знали, что в этом матче Янника много над чем предстоит поработать. Никто не был разочарован этим матчем. По моему мнению, это были три невероятных сета.”

О развитии его подопечного

“Янник очень повзрослел. Не только в том, что он делает на корте, но и в том, как он себя ведет вне его. Все эти молодые игроки живут отличной жизнью, но нужно иметь мудрую голову, чтобы справляться с медиа, фанатами, давлением игры перед 15 тысячами зрителей и соответствовать ожиданиям. Ты быстро взрослеешь. Яник – один из таких.

Но мы напоминаем ему, что он до сих пор 23-летний парень. Он молод и должен наслаждаться жизнью, людьми вокруг, своими друзьями, хорошо проводить время. Мы все здесь что-то делаем. Это спорт. Это то, о чем ты мечтаешь в детстве, и когда ты это делаешь, это лучшее время для тебя. Ладно, ты переживаешь трудные моменты. Пусть так, но если вы теннисист, вы бы не хотели оказаться в любом другом месте в мире. Это честь выйти на корт сегодня в полуфинале. Два великолепных теннисиста играют и развлекают публику. Я думаю, что нет другого места, где они хотели бы быть.”

О допинговом деле и апелляции WADA

“Никто не пуленепробиваемый. Я думаю, что у каждого из нас бывают моменты, когда это также немного затрагивает вас. Я думаю, что в значительной степени он считает теннисные матчи своим безопасным местом. Именно туда он может пойти и заняться своим делом и почувствовать, что это то, что он знает, это то, что он понимает, это то, в чем он хорош. Это стало для него домом – выйти на корт и поиграть в теннис.

Да, вокруг него было большое давление последние девять месяцев, с апреля прошлого года. Он справляется с этим так хорошо, как я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с давлением. Он удивительный молодой человек, который смог отбросить это в сторону. Его совесть чиста. Это главная причина, почему он смог выйти на корт, верить и играть с такой уверенностью, потому что у него чистая совесть. Что будет – то будет. Мы не знаем, что случится, но он всегда может оставаться с высоко поднятой головой и гордиться тем, чего ему удалось достичь. Я знаю, что люди дома в Италии также могут гордиться им.”

О финале против Зверева

“Александр же старше него, верно? Физически он просто зверь. Он посвятил своему телу годы работы. Да, он великолепный спортсмен и имеет отличную статистику в матчах из пяти сетов. Янник улучшается. Он становится сильнее физически. У него несколько позднее развитие. Со временем ему станет лучше. Зверев в финале третьего “мэйджора”, он доказал, что может побеждать в пяти сетах в больших матчах “мэйджоров”. Мы не волнуемся, что он сможет сыграть пять сетов, если это будет нужно. Лучший игрок победит.

Они оба физически подготовлены. Они оба невероятные спортсмены. Это номера 1 и 2 в мире, поэтому это идеальный финал, что касается рейтинга. Большой вызов для обоих игроков. Александр в топе уже много лет. Он будет очень трудным соперником для Янника. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как это будет. Я думаю, что это будет отличный матч. Разные вызовы поступают от разных соперников. Принимать подачу Зверева будет само по себе сложной задачей. Мы увидим, как пойдет, но сегодня вечером Янник играл на приеме очень хорошо.”

О своем последнем сезоне и завершении работы тренера

“Какие цели на этот последний год? Честно говоря, я ни в коем случае не хочу, что я был темой. Мы сосредоточены на том, чтобы Янник вышел в финал, чтобы он сыграл про Зверева… Не надо про меня. Давайте говорим о Яннике, но на самом деле он сам уже об этом несколько раз говорил.”



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