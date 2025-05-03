Санта Маргерита ди Пула (W35). Олейникова второй раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире ITF

Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала уверенную победу в четвертьфинале соревнований ITF W35 в Италии



В матче 1/4 финала Александра Олейникова (№259 WTA) за 1,5 часа победила американку Эшли Лэхи (б/р WTA) – 6:2, 6:2. Украинская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

Олейникова второй раз в этом году дошла до полуфинала на соревнованиях ITF – месяц назад она уступила на этой стадии на турнире ITF W75 в Бразилии.

За место в финале турнира в Санта Маргерита ди Пула Александра Олейникова сыграет против шестой сеяной Арианы Гирлингс (№411 WTA).

btu.org.ua