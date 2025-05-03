Айзек Хаджар: Я рад, что смог добраться до финала

В Майами Айзек Хаджар был единственным из гонщиков Racing Bulls, кому в квалификации к спринту удалось дойти до финала – он показал 9-е время. Его напарник, Лиам Лоусон, был только 14-м…

Айзек Хаджар (9-й): «Очередная напряжённая квалификация, самая первая попытка была неудачной – я допустил ошибку в последнем повороте, из-за чего пришлось понервничать, но мы смогли пройти во вторую сессию.

Но во второй сессии мне удалось проехать хороший круг, и я рад, что смог добраться до финала, хотя результаты были невероятно плотными. Думаю, мы успели начать круг буквально в последнюю секунду! Но я ехал всего в двух с половиной секундах позади машины Шарля Леклера, а это была не идеальная ситуация.

Но я постарался добиться максимально возможного результата и считаю, что 9-я позиция – тоже неплохо. Передо мной в завтрашнем спринте стартует Алекс Элбон, и чтобы заработать хотя бы одно очко, я должен финишировать впереди него.

Если мне не удастся опередить его на старте, то потом сделать это будет намного сложнее, потому что машины Williams очень быстры на прямых, а обгонять на это трассе очень непросто».

Лиам Лоусон (14-й): «Очень сумбурная сессия, поведение машины сильно отличалось от того, каким оно было на тренировке. Полагаю, мы не ожидали, что картина так сильно изменится – остаётся только сожалеть, потому что утром поведение машины производило неплохое впечатление.

Но в квалификации к спринту проблем прибавилось, и, безусловно, вместе с командой нам надо проанализировать ряд моментов. В любом случае надеемся, что нам удастся хорошо подготовиться к завтрашнему спринту».

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