В команде Дюбуа обвинили Усика в большом грехе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер британского чемпиона Даниэля Дюбуа Дон Чарльз раскритиковал Александра Усика за его первый бой против действующего чемпиона IBF в 2023 году.

«Смотрели когда-то футбол? Футболист ныряет – зарабатывает пенальти, это мошенничество, которое влияет на результат матча. То же самое было тогда в Польше, мы до сих пор считаем, что этот удар был чистым. Я удивляюсь Усиком и его религиозным убеждениям. Ты говоришь, что веришь в Бога, то как ты можешь врать? Это же грех. Это большой грех», – сказал Чарльз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua