Команда Фьюри знает план Усика. Обещают нокаутировать украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен убежден, что Александр Усик в бою против британца будет бить в место рассечения, которое боксер получил во время тренировки.

«Я бы на его месте сам бил в рассечение. Конечно, Усик будет делать это. У Фьюри были большие рассечения, например, в бою с Валлином, но Тайсон все равно выиграл поединок. У него есть план A, план B и план C».

«И Фьюри, и Усик умеют использовать недостатки своих соперников. Мы считаем Усика опасным соперником, он настоящий боец. Фьюри его все равно нокаутирует, но бой будет классным», — уверен Уоррен.

Поединок состоится 18 мая.

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sport.ua