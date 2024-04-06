Бобровский вошел в топ-3 претендентов на награду «Везина Трофи» по версии ESPN

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

По версии издания, главным претендентом на приз является Коннор Хеллибак из «Виннипега». В сезоне-2023/24 американец сыграл 56 матчей, в которых одержал 33 победы. Также 4 раза он сыграл на ноль.

Вторым в рейтинге идет российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. 35-летний хоккеист провел 55 игр и одержал 34 победы. У россиянина 5 «сухарей».

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко находится на третьем месте. У него 49 матчей и 34 победы. Американец 5 раз сыграл на ноль.

Действующим обладателем награды «Везина Трофи» является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.

Источник: ESPN

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