Валттери Боттас: Есть надежда побороться за очки

Валттери Боттас в квалификации в Сузуке показал 13-е время, но обнадёживает сам факт, что машина позволила финскому гонщику Sauber пройти во вторую сессию, причём до выхода в финал ему не хватило меньше двух десятых. А вот его напарнику не повезло, в том числе из-за технических проблем, и Гуаньюй Чжоу начнёт завтрашнюю гонку с последней позиции.

Валттери Боттас (13-й): «Сегодня я доволен работой машины, так было и во время утренней тренировки, и в квалификации. Здорово, что я опять смог пройти во вторую сессию и был на пороге выхода в финал.

Конечно, было бы ещё приятнее пробиться в первую десятку, но и этот результат подтверждает, что мы движемся в нужном направлении в работе с техническими новинками, которые мы готовили к двум последним этапам сезона. За это надо отдать должное всем, кто трудится на базе команды в Хинвиле, за их постоянную поддержку.

В течение уик-энда мы продолжали шаг за шагом продвигаться вперёд, и если говорить о завтрашней гонке, то я уверен, что если мы всё сделаем правильно, то сможем побороться с машинами, стартующими вокруг нас, и есть надежда заработать очки».

Гуаньюй Чжоу (20-й): «Сложный день. К сожалению, из-за технической проблемы я пропустил концовку третьей тренировки, поэтому успел проехать только длинную серию кругов, после чего пришлось сразу участвовать в квалификации.

Из-за недостаточно хорошей подготовки мне было сложно предугадывать поведение машины, и хотя я прилагал максимум усилий, задним колёсам просто не хватило сцепления на последнем секторе трассы, где я потерял много времени.

Я думаю, если бы у меня было больше времени на подготовку к квалификации, я был бы в более благоприятном положении. Результаты очень плотные, и хотя возможность побороться за очки будет зависеть от того, в какой мере вероятны обгоны, я уверен, что возможность отыгрывать позиции у меня будет. Завтра нас ждёт новый день, и наша команда продолжает трудиться с полным напряжением сил».

Источник