Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно

Поэтому пока без резких решений

Фото: losc.fr

По данным Sky Sport, после завершения матчей сборных "Милан" сыграет в течение недели три матча против "Венеции", "Ливерпуля" и "Интера". По результатам этих поединков боссы "россонери" поставят промежуточную оценку работе Паулу Фонсеки.

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Португальского наставника будет непросто уволить. "Дьяволы" продолжают выплачивать зарплату Стефано Пиоли (7,5 млн евро за сезон), поскольку его контракт действует до лета 2025 года. Если ломбардийцы решат уволить Фонсеку, придется платить двум предыдущим тренерам и специалисту, который придет на замену Паулу.

Зарплата экс-наставника "Шахтера" составляет 4,7 млн ​​евро в год.

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