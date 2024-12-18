Вест Хэм интересуется голкипером Фрайбурга

Ноа Атуболу может перейти в АПЛ
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"Вест Хэм" проявляет интерес к талантливому голкиперу немецкого "Фрайбурга" Ноа Атуболу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Английский клуб рассматривает футболиста как потенциальное будущее подписание.
Ноа провел в этом сезоне 13 матчей, в которых пропустил 17 голов и четыре поединка отыграл на ноль. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 млн евро.
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