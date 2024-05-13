Фиорнетина — Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Быстрые ссылки
Фиорнетина — Монца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti
Вчера среди прочих вердиктов стало ясно, что "Фиорентина" потеряла даже математические шансы выйти в Лигу Чемпионов. Реальные же она потеряла уже давно. Зато шанс на Лигу Европы остается, а на Лигу Конференций — более чем реален. Поборется ли она за сохранение этих шансов? Или же окончательно переключилась на финал нынешней Лиги Конференций?
Серия А. 36-й тур
13 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" — "Монца"
Главный арбитр: Лука Дзуфферли
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Фіорентина — Монца Смотреть трансляцию