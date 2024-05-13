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Фиорнетина — Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фиорнетина — Монца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фиорнетина - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

    • Вчера среди прочих вердиктов стало ясно, что "Фиорентина" потеряла даже математические шансы выйти в Лигу Чемпионов. Реальные же она потеряла уже давно. Зато шанс на Лигу Европы остается, а на Лигу Конференций — более чем реален. Поборется ли она за сохранение этих шансов? Или же окончательно переключилась на финал нынешней Лиги Конференций?

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    • Серия А. 36-й тур

    13 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

    "Фиорентина" — "Монца"

    Главный арбитр: Лука Дзуфферли

    Трансляция матча

    Фиорнетина - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Фиорнетина - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Фиорнетина - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    В эфире

    Фиорнетина - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Трансляція матчу Фіорентина — Монца Смотреть трансляцию

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