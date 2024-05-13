Рим. Калинина и Ястремская програли восьмым сеяным в матче второго круга

Украинские теннисистки завершили выступление на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 8) 3:6, 1:6

Калинина и Ястремская во второй раз в этом году встретились с представительницами США. В марте украинки обыграли Доулхайд и Кравчик в первом круге турнира WTA 1000 в Майами, где они впервые сыграли вместе.

Напомним, что сегодня Ангелина и Даяна потерпели поражения в матчах третьего круга в одиночном разряде.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua