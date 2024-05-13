Ньюи занял 4-е место в Историческом Гран При Монако

На вопрос, чем займётся Эдриан Ньюи после ухода из Red Bull Racing, ответ уже частично есть: он будет в своё удовольствие выступать в гонках исторических машин. В этот уик-энд знаменитый конструктор принимает участие в Историческом Гран При Монако, и только что завершилась гонка в категории D, в которой выступал и Ньюи за рулём Lotus 49B, машины 1968 года.

К категории D относится техника, выпущенная с 1966-го по 1972 гг., и Lotus Ньюи была самой старой из всех машин, стартовавших в этой гонке. Разумеется, по скорости этой машине, на которой в своё время выступал Грэм Хилл, сложно тягаться, например, с Lotus 72 – победа досталась японцу Катсу Куботе, выступавшему как раз на такой машине образца 1972 года.

Правда, Эдриану Ньюи не повезло уже на старте: из-за какого-то сбоя в работе техники, выпущенной более полувека назад, он не сразу тронулся с места, но затем по-боевому провёл гонку и финишировал четвёртым. Говорят, это его лучшее достижение в историческом Гран При Монако, где Ньюи выступает не впервые, хотя этому способствовали сходы и ошибки нескольких соперников. Но это уже не столь важно.

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