В McLaren объяснили действия Пиастри

В воскресенье лидер чемпионата Оскар Пиастри был очень недоволен действиями напарника на старте и тем, что команда на это никак не среагировала. В сети завирусился ролик с тем, как Оскар отключает гарнитуру шлема, когда его поздравляет Зак Браун – и командную фотографию, где McLaren празднует победу в Кубке конструкторов, но Оскара на ней нет.

Пресс-служба McLaren отреагировала на активное обсуждение этих событий болельщиками, объяснив действия Пиастри.

По информации McLaren, Оскар не слышал и не знал, что его поздравляет Браун, когда отключал гарнитуру, поскольку ещё до этого обесточил машину. А на фотографии его не было потому, что команда не планировала отмечать это события именно в тот момент – это Формула 1 предоставила подиум после официальной церемонии награждения, залив его оранжевым цветом, а Оскар в этот момент выполнял свои обязанности в общении с прессой.

Позже была сделана полная фотография команды, включая Пиастри.

