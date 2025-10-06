Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Талантливый британский супертяжеловес Мозес Итаума рассказал, что будет, если он проиграет в возможном мегафайте против Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Даже если, не дай Бог, я проиграю, то это будет поражение от Усика – действующего чемпиона мира в супертяжелом весе. А мне всего 20 лет, поэтому это беспроигрышная ситуация», – сказал британский супертяжеловес.

Ранее бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк выбрал супертяжеловеса, который будет доминировать в боксе после окончательного ухода Александра Усика и Тайсона Фьюри. Красюк считает, что таким боксером будет именно Итаума.

sport.ua