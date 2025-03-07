«Это абсолютный чемпион, много сюрпризов». Турки запланировал шоу

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх встретился с известным американским блогером и шоуменом MrBeast.

«Будет много сюрпризов от MrBeast в этом году. Он настоящий инфлюенсер. Как думаете, какой поединок я организую? MrBeast – абсолютный чемпион ютуба», – сказал Турки Аль-Шейх.

Аль-Шейх ранее предлагал провести бой между MrBeast и боксером-шоуменом Джейком Полом.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua