Официально: в 2026-м в Ф1 дебютирует команда Cadillac

В Формуле 1 начиная с 2026 года будет 11 команд – заявка команды Cadillac одобрена.

Только вчера в FIA дали понять, что ждать этого события осталось недолго, а в пятницу вечером было обнародовано совместное заявление федерации и Формулы 1, это подтверждающее.

«FIA и Формула 1 могут подтвердить, что вслед за завершением спортивной, технической и коммерческой экспертиз заявка, поданная General Motors и компанией TWG Motorsports по поводу участия команды Cadillac в чемпионате мира начиная с 2026 года, была одобрена».

Можно ожидать, что это станет одной из главных тем, которые будут широко обсуждаться в ближайшие дни в преддверии Гран При Австралии.

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