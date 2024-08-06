Валттери Боттас… сбежал на север

Валттери Боттас – один из тех гонщиков, у кого по-прежнему нет контракта на следующий год, а его действующие договорённости с Sauber истекают в конце 2024-го. При этом вакансий в командах остаётся всё меньше: формально они остаются в Mercedes, Visa RB, Alpine и уже упомянутой Sauber.

Однако первые две из этого списка надо исключить, поскольку там финна не ждут. В частности, около месяца назад он упомянул, что у него был разговор с Тото Вольффом, но в теории в Mercedes могли бы предложить лишь однолетний контракт, а это, по словам Валттери, его не интересует.

Остаются Alpine и команда из Хинвила, которые пока либо не определились с выбором, либо не спешат об этом сообщать. Как бы то ни было, непохоже, что Боттаса сильно тревожит нерешённый вопрос о дальнейшем трудоустройстве, и он вполне безмятежно проводит летний отпуск, отправившись на север Европы.

Сначала он поделился в социальных сетях красивыми снимками, сделанными где-то в норвежских фьордах, сопроводив их коротким комментарием, который можно трактовать так: «Бегство на север». При этом Валттери продемонстрировал свою финскую закалку, с удовольствием купаясь в море, хотя температура воды вряд ли превышала 15-16 градусов.

Оттуда он вместе с подругой, австралийской велосипедисткой Тиффани Кромвелл, на днях перебрался в свой дом, который находится далеко за Полярным кругом в финской Лапландии в местечке Кильписъярви.

Где сразу оседлал двухколёсное транспортное средство и начал колесить по окрестной тундре – кстати, там сейчас вовсю светит солнце и довольно тепло, тем более по лапландским меркам.

А о том, что Валттери всем доволен, и душа его поёт, свидетельствует тот факт, что он процитировал (хотя и не точно) развесёлую песню Bicycle Race («Велосипедная гонка») британской группы Queen: «Люблю я кататься на своём велосипеде!»

Возможно, Боттас уже что-то знает, и не случайно Гюнтер Штайнер прогнозирует, что опытный финн останется в Sauber, где его новым напарником станет Нико Хюлкенберг.

Впрочем, так это или нет, мы узнаем несколько позже, а пока фотографии о велопрогулках Валттери вызывают в памяти его недавнее интервью официальному сайту чемпионата, где он, перечисляя свои любимые блюда, упомянул рагу из оленины.

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