Льюис Хэмилтон: Решение о штрафе меня шокировало

Для Льюиса Хэмилтона важно как можно лучше провести квалификацию в Монце ещё и потому, что стюарды Гран При Нидерландов наказали гонщика Ferrari, и он потеряет пять стартовых позиций. Судьи сочли допущенное им нарушение настолько серьёзным, что он получил ещё и два штрафных балла к суперлицензии.

На пресс-конференции FIA в четверг семикратный чемпион мира заявил, что был просто шокирован таким решением, о котором стало известно спустя несколько часов после финиша гонки в Зандфорте.

Льюис Хэмилтон: «Я узнал, что получил этот штраф, уже когда мой самолёт приземлился (в аэропорту Ниццы), и я вернулся домой. Если честно, я был по-настоящему шокирован. Но как есть, так и есть, хотя понятно, что ситуация неоднозначная. Если вчитаться в решение стюардов, то они признают факт, что я снял ногу с газа, однако, по их представлениям, этого было недостаточно.

Я получил штраф и штрафные баллы – как-то уж очень сурово. Но это мне урок, так что не стоит по этому поводу переживать. Однако пробиваться вперёд в воскресенье будет трудно. Результаты квалификации очень плотные, поэтому просто пройти в финальную сессию – и то задача не из лёгких, а про первую пятёрку я вообще не говорю.

А потом меня переместят ещё на пять позиций назад, и в этом нет ничего хорошего, тем более что это моя первая гонка в Монце в составе Ferrari. Но всё это меня лишь раззадоривает, и я решительно настроен отыграть эти позиции, несмотря ни на что».

