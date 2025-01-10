Эндрю Шовлин: Мы будем скучать по Льюису

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин, работавший с Льюисом Хэмилтоном на протяжении всех его титулов в Брэкли, в интервью RacingNews365 опроверг мнение о том, что Хэмилтон «сдался».

Эндрю Шовлин: «Нет, он не сдался. Льюис остался прежним. Тот же драйв, та же решимость, но в последнее время результатов добиться не удавалось, что влияло на всех нас. Но в Лас-Вегасе, когда мы дали ему достойную машину, он доминировал.

Команда всегда будет вспоминать последние три года, мы отчаянно хотели вернуться в 2021-й, чтобы исправить эту ошибку и выиграть чемпионат, но не смогли построить машину, способную побеждать.

Мы будем скучать по Льюису, я буду скучать по нему, ведь с ним связана большая часть моей карьеры. Люди приходят в Формулу 1, чтобы добиться успеха, но это непросто, ведь обычно одна или две команды побеждают, остальные проигрывают.

Но для успеха вам нужен такой гонщик, как Льюис. Каждый из нас внёс свой вклад, но он сыграл главную роль, позволил этой команде добиться столь большого успеха. Он всегда будет другом команды».

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