Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином

Reuters. Василий Ломаченко

Украинский боксер в легком весе Василий Ломаченко получил шанс сохранить титул IBF, сообщает популярное издание The Ring.

По информации источника, IBF официально предоставила бойцу медицинское исключение, что позволит ему сохранить титул чемпиона мира IBF в легком весе.

Федерация решила организовать бой за временный пояс IBF россиянином Зауром Абдулаевым (20-1, 12 КО) и американцем Рэймондом Муратальей (22-0, 17 КО). Ломаченко будет обязан драться с победителем этого противостояния до 8 октября 2025 года, если не хочет потерять титул.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил о травме своего клиента.

sport.ua