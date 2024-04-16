Климас рассказал, влияет ли трэш-ток Фьюри на Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), рассказал, влияет ли на его клиента трэш-ток обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Высказывания Фьюри вообще не влияют на Усика. Совсем никак. Он даже не слушает, что кто-то ему говорит. Усик не думает об этом. Вы можете сказать ему все, что захотите, но он не думает об этом. Он это не слушает. Тем более, когда ему что-то говорят люди вроде Тайсона Фьюри.

Усик просто сосредоточен на себе, и его даже не волнует, что Фьюри будет делать на ринге. Александр знает, что он будет делать на ринге. Он остановит Тайсона Фьюри», – сказал Климас.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что сторона Фьюри опасается хитростей украинца.

sport.ua