Барселона отклонила предложение за своего нападающего от клубов АПЛ

Об этом сообщает Sport.es

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Рафинья стал одним из самых популярных игроков каталонского гранда. Бразилец заслужил место в стартовом составе, несмотря на жесткую конкуренцию в атаке, и его выступления становятся решающими. Его два гола в ворота "ПСЖ" и победный гол в ворота "Лас-Пальмаса" в Ла Лиге подчеркнули значительный прогресс, который он сделал, и крупные европейские клубы снова обратили на него внимание.

В "Барселоне" очень довольны его игрой и им будет трудно принять предложение, если оно не будет слишком привлекательным. В таком случае руководство клуба решило, что не продаст его меньше, чем за 80 миллионов евро. Такое решение было принято после того, как в офис клуба поступило предложение от команды из Премьер-лиги за 60 миллионов евро.

Добавим, что Рафинья в этом сезоне провел 31 поединок, где отметился 8 голами и 10 передачами.

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