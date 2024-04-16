Кванджу. Марченко уступил в своём стартовом матче основной сетки

Илья Марченко выбыл из борьбы в одиночном разряде «челленджера» в Южной Корее
Кванджу, Южная Корея • 15-21 апреля • хард • $82,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Илья Марченко (Украина) — Хон Сон Чхан (Южная Корея) 3:6, 2:6
Украинский теннисист провёл на корте почти два часа игрового времени. По ходу встречи Марченко реализовал два из шести брейк-поинтов и проиграл шесть геймов на своей подаче.
Отметим, что на прошлой неделе представитель Южной Кореи дошёл до финала на «челленджере» в Пусане, где украинец уступил в четвертьфинальном матче.
В парной сетке турнира в Кванджу Илья Марченко выступит вместе с Ричардасом Беранкисом из Литвы.
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