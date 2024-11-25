Известен список номинантов в ежегодной премии от ATP

Ассоциация теннисистов профессионалов открыла голосование среди игроков и тренеров



Возвращение года [/u]

Маттео Берреттини (Италия)

Марин Чилич (Хорватия)

Кэй Нисикори (Япония)

Прогресс года [/u]

Джек Дрэйпер (Великобритания)

Томаш Махач (Чехия)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

Алехандро Табило (Чили)

Новичок года

Якуб Меншик (Чехия)

Шан Цзюньчен (Китай)

Stefan Edberg Sportsmanship Award [/u]

Карлос Алькарас (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Каспер Рууд (Норвегия)

Доминик Тим (Австрия)

Тренер года

Хавьер Малисс (Алексей Попырин)

Эммануэль Планке (Джованни Мпетши Перрикар)

Майкл Расселл (Тейлор Фритц)

Брэд Стайн (Томми Пол)

Джеймс Тротман (Джек Дрэйпер)

Результаты голосования будут опубликованы на неделе, которая начнется 9 декабря. Также в этот период станут известны победители в номинациях, в которых голосовали болельщики – за самого любимого игрока и дуэт в 2024 году.

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