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Футбол

Монако – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Монако – Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Монако" примет "Бенфику" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. В турнирной таблице команд разделяют 16 позиций, но однозначным фаворитом хозяев поля явно не назовешь.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Поединок "Монако" – "Бенфика" состоится на стадионе "Луи II" в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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    Трансляция матча

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Монако – Бенфіка Смотреть трансляцию

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