Кличко предложил американцу, который обматерил Зеленского, провести бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко вступил в дискуссию с известным подкастером и комментатором UFC Джо Роганом, который высказался об Украине.

Роган раскритиковал решение США дать разрешение Украине бить ракетами ATACMS по территории рф, обматерив президента Украины Владимира Зеленского. Ответ от Владимира Кличко не заставил себя долго ждать.

«Фактор страха = высказывание публичного мнения о нации, но невозможность обсудить свое мнение и факты с другим публичным деятелем нации, о которой ты говоришь. Мы встречались только на подкаст-ринге, а не на боксерском. Давайте сделаем это! Чего же ты ждешь?», – предложил Кличко Рогану.

Ранее украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик обратился к американскому стенд-ап комику Джо Рогану с просьбой передать послание Дональду Трампу.

sport.ua