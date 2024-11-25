Совместное заявление Формулы 1 и General Motors

Формула 1 и General Motors объявили о достижении «принципиального соглашения» об участии бренда Cadillac в качестве 11-й команды в 2026 году.

Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media: «Учитывая планы Формулы 1 по дальнейшему развитию в США, мы всегда считали, что появление на трассе такого известного американского бренда, как GM/Cadillac, и участие GM в качестве будущего поставщика силовых установок, принесёт дополнительную ценность и повысит интерес к спорту.

Руководство General Motors и их партнеры значительно продвинулись в подготовке к участию в Формуле 1. Мы рады их готовности к подаче заявки на участие команды GM/Cadillac в чемпионате в 2026 году».

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Участие General Motors и Cadillac в этом проекте – важная и позитивная демонстрация эволюции нашего спорта.

Мы с нетерпением ждем прогресса и развития этого соглашения, имея уверенность в полном сотрудничестве и поддержке всех вовлеченных сторон».

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «General Motors – это мощный глобальный бренд среди производителей, имеющий первоклассных партнёров.

Я полностью поддерживаю усилия FIA, Формулы 1, GM и команды по поддержанию диалога и работе над достижением принципиального соглашения о продвижении заявки на участие команды под брендом GM/Cadillac в чемпионате мира 2026 года.

Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение этого процесса».

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