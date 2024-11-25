Коко Гауфф: “Сегодня в матче против Швёнтек я чувствовала себя очень уверенно, несмотря на негативную статистику личных встреч”

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала свою победу в поединке против представительницы Польши Иги Швёнтек во втором туре WTA Finals



“Я очень довольна своей игрой и победой в двух сетах. Хотя счет не передает того, насколько это было трудно. Поэтому я счастлива, что выиграла и прошла дальше в полуфинал. Надеюсь, что в этом году я смогу сделать еще шаг вперед по сравнению с моим результатом здесь в прошлом году. В этом матче у меня были тяжелые моменты и я довольна тем, как смогла перебороть их и взять инициативу в свои руки. Особенно, когда речь идет о Швёнтек, в матчах с которой в прошлом у меня были проблемы. Но каждый наш матч я стараюсь рассматривать как новый, который дает мне новые возможности. Такое же отношение было и к этому поединку. Несмотря на негативную для меня статистику личных встреч, сегодня я чувствовала себя очень уверенно, но раньше мне не всегда это удавалось. Я пыталась напоминать себе об этом в течение матча.

Что касается следующего матча против Барборы Крейчиковой, то мы играли только раз и это было уже давно [в 2021 году]. Помню, что это был мой первый четвертьфинал на “мэйджоре” и тогда она победила. Вряд ли я вообще буду пересматривать тот матч, ведь это было так давно и к тому же на грунте. Она демонстрирует великолепный теннис. Даже в матче, когда она проиграла Швёнтек, она была близка к победе. И сегодня она играла хорошо. Поэтому я ожидаю тяжелого поединка. Она настолько умная теннисистка, в определённой мере она как будто играет в шахматы на корте. Мне надо будет показать по возможности свою лучшую игру и бороться за каждое очко.

Что я могу сказать о самом турнире? Сегодня было больше болельщиков, чем в моем первом матче здесь. Да, стадион не был заполнен полностью, но однозначно людей было больше. Я бы хотела пройти на турнире как можно дальше и, надеюсь, что и количество зрителей будет расти. Но сегодня была хорошая атмосфера, я слышала польских болельщиков, были американские фаны и, видимо, местные, которые болели за меня, поэтому было весело (смеется)”.



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