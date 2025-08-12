Прогноз на матч Црвена Звезда – Лех в Лиге чемпионов

12 августа в 22:00 по Киеву состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сербская «Црвена Звезда» встретится с польским «Лехом». Первый матч завершился победой сербов с счетом 3:1. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Црвена Звезда

В прошлом сезоне команда завоевала чемпионство в Сербии, став победителем восьмой раз подряд. За 37 матчей Црвена Звезда набрала 100 очков, опередив ближайшего конкурента — «Партизан» — на 27 баллов. В финале Кубка Сербии они разгромили «Воевоедину» со счетом 3:0.

На пути к основному раунду Лиги чемпионов в 2-м квалификационном раунде Црвена Звезда без труда победила «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. В начале нового сезона сербы продемонстрировали отличные результаты, выиграв все три игры национальной лиги с общим счетом 12:1.

Лех Познань

«Лех» стал чемпионом Польши в прошлом сезоне, набрав 70 очков за 34 игры и опередив «Ракув» всего на 1 очко. Однако в кубке команда не смогла пройти «Жешув» на стадии 1/32 финала. Также они не смогли выиграть Суперкубок Польши, уступив «Легии».

В 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов поляки легко победили «Брейдаблик» с общим счетом 8:1. Однако старт нового сезона чемпионата Польши был для «Леха» не таким успешным: за три игры команда набрала 6 очков (1 поражение и 2 победы) с разницей забитых и пропущенных мячей 7:8.

Личные встречи

Команды не встречались в официальных матчах кроме поединка, состоявшегося на прошлой неделе.

Интересные факты

В последних 15 домашних матчах «Црвена Звезда» одержала 14 побед и сыграла 1 ничью.

«Црвена Звезда» забила 123 гола в прошлом сезоне чемпионата Сербии — это лучший показатель среди всех команд.

«Лех» набрал 25 очков в 17 выездных матчах прошлого сезона чемпионата, что является 4-м лучшим показателем.

