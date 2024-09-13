Милан и Интер отказываются от реконструкции Сан-Сиро и планируют построить новый стадион

Клубы разрабатывают новый проект

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"Милан" и "Интер" отказались от идеи реконструкции легендарного стадиона "Сан-Сиро“. По словам Беппе Сала, представителя городской администрации, клубы считают, что это будет слишком дорого и сложно.

Вместо этого, клубы предложили построить новый современный стадион. Этот проект уже обсуждался ранее, но сталкивался с рядом препятствий, в частности, протестами местных жителей и необходимостью сохранения исторической ценности.

"Милан" и "Интер" также рассматривают другие варианты. "Россонери" заинтересованы в строительстве стадиона в районе Сан-Донато, а "Интер" – в Роццано. Однако клубы не исключают возможности возведения совместной игровой площадки в Сан-Донато, чтобы распределить расходы.

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