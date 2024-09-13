Промоутер Джошуа: «После Усика Энтони постоянно задают один вопрос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что в команде Энтони Джошуа не думают о том, что будет в случае поражения от Даниэля Дюбуа. Такой вопрос висит над британцем после неудач в боях с Александром Усиком.

«После Усика постоянно задают этот вопрос: что будет, если Джошуа проиграет Хелениусу, а если проиграет Нганну, а еще кому-то… Я был в лагере Энтони, он заряжен на бой с Дюбуа и настроен только на победу».

«Он понимает важность этого боя. О поражении никто не думает, но мы не недооцениваем соперника», – сказал Хирн.

Бой за титул IBF, который Усик сделал вакантным, состоится 21 сентября.

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sport.ua